Annunciato Persona 5 The Animation: Star and Ours, un nuovo progetto

Un lieto annuncio accompagna i fan di Persona 5 in queste ore: le reti televisive giapponesi hanno svelato l'annuncio di Persona 5 The Animation: Stars and Ours, un nuovo e misterioso progetto legato alla serie videoludica di Atlus.

Come riporta la fonte, il nuovo progetto porta il titolo Persona 5 The Animation: Stars and Ours - ed è slegato, quindi, dallo speciale televisivo intitolato Persona 5 The Animation: Dark Sun - ed è stato svelato tramite uno spot televisivo diffuso sui network giapponesi.

Purtroppo sul progetto aleggia, al momento, un velo di mistero: non sappiamo, infatti, se si tratta di una nuova serie TV di animazione (The Animation si è infatti recentemente conclusa e ora aspettiamo lo special TV, Dark Sun). Nulla esclude che possa trattarsi, più che di una serie anime, di un OVA o magari di un lungometraggio destinato alla TV o al cinema.

Tutto, immaginiamo, sarà svelato nei prossimi mesi, dal momento che lo spot di annuncio di Stars and Ours deve essere stato diffuso al termine di Dark Sun, che ha debuttato quest'oggi sui piccoli schermi nella terra del Sol Levante.

Cosa vi aspettate da questo progetto? Atlus sembra essere decisa a tenere in vita il suo prestigioso franchise, dal momento che si vocifera di un nuove edizioni del gioco anche nell'industria videoludica.