Annunciato il primo speciale animato per The Promised Neverland!

In occasione del Jump Anime Festa, grande evento annuale organizzato da Shueisha dal 25 novembre al 2 dicembre, verrà pubblicizzata l’uscita di uno speciale animato (OVA) ispirato all'opera manga The Promised Neverland.

Stando alle informazioni apparse online su una pagina Twitter, si può apprendere dal numero 39 di Weekly Shonen Jump che il manga The Promised Neverland, scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, godrà di una prima avventura animata (OVA) prima del grande debutto della stagione animata previsto per Gennaio 2019.

L’evento Jump Anime Festa è nato per celebrare le trasposizioni animate ispirate ai manga editi su Shonen Jump attraverso mostre e trasmissioni di speciali animati. Lo speciale sarà reso disponibile al pubblico in DVD.

Ricordiamo che la prima serie animata di The Promised Neverland debutterà a inizio 2019 sul piccolo schermo attraverso Fuji TV, con la produzione dello studio CloverWorks e la regia di Mamoru Kanbe. Lo staff include Toshiya Ohno (compositore della serie), Kazuaki Shimada (character design) e Takahiro Obata (musiche).

La storia segue le vite di Emma, Norman e Ray, tre ragazzi che hanno trascorso la loro vita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco e accuditi da un’amorevole “mamma”. La loro visione di normalità e felicità va in frantumi quando scoprono cosa accade a coloro che lasciano lascia la casa per essere adottai e cosa nasconde il muro che delimita il bosco. Ai ragazzi rimane solo una cosa da fare: cercare di fuggire!

L’anime comprenderà il primo arco narrativo della serie illustrata legata alla fuga dall'orfanotrofio Grace Field fino al capitolo 37.

The Promised Neverland è nato dal lavoro congiunto di Kaiu Shirai e Posuka Demizu ed è stato serializzato a partire dal 2016 su Weekly Shonen Jump. Attualmente la serie è giunta al capitolo numero 99 con 10 volumi pubblicati. In Italia il manga è edito da J-POP e il quarto volume è già disponibile per essere acquistato.