Annunciato un nuovo progetto per Lycoris Recoil: è la stagione 2 dell'anime?

Tra le grandi sorprese dello scorso anno è arrivato Lycoris Recoil, una serie animata originale prodotta da A-1 Pictures e diretta da Shingo Adachi. Nelle ultime ore un teaser trailer sembra aver annunciato il sequel dell'anime.

L'utenza di AnimeAnime ha eletto Lycoris Recoil come l'anime migliore del 2022, giudicando la storia del duo Chisato Nishikigi e Takina Inou superiore a quella dei blasonati Chainsaw Man o Spy x Family. Visto un tale successo, era inevitabile l'arrivo dell'annuncio di un sequel.

Attraverso una breve clip promozionale pubblicata sui social media ufficiali della serie è stato annunciato un nuovo, misterioso progetto su Lycoris Recoil. Sebben indubbiamente si tratti della seconda stagione dell'anime, non c'è ancora alcuna ufficialità su questo. Non è infatti stata menzionata in alcun modo la dicitura "Stagione 2".

Il teaser per Lycoris Recoil mostra il legame tra le due protagoniste, oltre ché alcuni momenti divertenti, dolci e toccanti. Dopo anche qualche scena d'azione, il filmato si conclude con la frase "la storia del duo non si ferma mai".

A occuparsi di questo nuovo progetto sarà nuovamente la coppia A-1 Pictures e Shingo Adachi. Per scoprire se effettivamente si tratti della seconda stagione oppure di un OAV occorre tuttavia attendere maggiori dettagli da parte dello staff di produzione.