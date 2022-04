Annunciato Sailor Moon Cosmos, ultimo film della guerriera: trailer e data del finale

La saga di Sailor Moon è nata negli anni '90 dalla mente di Naoko Takeuchi, il cui nome riverbera ancora oggi. La prima serie animata che fu trasmessa all'epoca anche in Italia non adatta però perfettamente la storia del manga originale e, per questo, negli ultimi anni è partito un importante progetto remake con l'obiettivo di adattare tutto.

Per realizzarlo, dapprima ci sono state le stagioni dell'anime Sailor Moon Crystal ma, negli ultimi anni, la produzione ha virato verso prodotti differenti. Nell'ultimo quinquennio infatti la storia si è evoluta grazie ai film di Sailor Moon Eternal disponibili anche su Netflix. Il manga però non è stato adattato completamente: manca la saga "Shadow Galactica", quella finale, che riceverà due film dedicati.

È stato annunciato che Sailor Moon Cosmos concluderà la saga. Il progetto sarà composto di due film che debutteranno in Giappone nell'estate del 2023. Il Gekijōban Bishōjo Senshi Sailor Moon Cosmos (Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie) sarà quindi la conclusione dell'epica saga della guerriera alla marinara che combatte nel nome della luna.

Insieme all'annuncio, sono stati rivelati un trailer per Sailor Moon Cosmos e un poster, disponibile in basso. Nei film ritornerà tutto il cast precedente, con la regia affidata a Tomoya Takahashi che lavorerà allo studio Toei Animation. Usagi si ritrova di fronte alle ultime avversarie insieme alle sue fide compagne, tutte insieme per la battaglia finale sotto la luce della luna.