Annunciato il sequel del celebre film Ghibli 'I Sussurri del Cuore' in live-action

Ci sono volte in cui il desiderio di conoscere il sequel di un lungometraggio è così forte da alimentare fortemente le speranze. In particolare, a ottenere un ambito seguito non è altro che uno dei film animati più celebri dello Studio Ghibli, I Sussurri del Cuore, scritto da Hayao Miyazaki e diretto da Yoshifumi Kondo.

La pellicola della casa delle idee nipponica per eccellenza, lo Studio Ghibli, debuttò al cinema intorno al 1995, riscuotendo un notevole successo persino in Italia, come dimostra la nostra Recensione del film I Sussurri del Cuore. Il finale del lungometraggio, tuttavia, lasciò qualche perplessità nel cuore dei fan, in merito a una proposta di matrimonio dal sapore troppo idealistico per due ragazzi di 14 anni.

Quasi a colmare questa parentesi, è stato annunciato nelle scorse ore il seguito de I Sussurri del Cuore, tuttavia in un formato diverso da quello dell'animazione. Si parla, dunque, di un live-action, con gli attori già scelti per i due protagonisti, rispettivamente Nana Seino per Shizuku e Tori Matsuzaka per Seijo.

Il film in questione, annunciato da Sony Pictures Entertainment, sarà ambientato 10 anni dopo gli eventi dell'anime ed è già disponibile la sinossi ufficiale:

"Durante questo periodo Shizuku ha rinunciato al proprio sogno di diventare un'autrice per lavorare come editrice presso un editore di romanzi per bambini. Seiji, come da fine del film, si trova ancora all'estero nel tentativo di realizzare il proprio sogno di diventare un violinista professionista. La distanza tra i due, sia fisica che mentale, cresce giorno dopo giorno. Come finirà la loro relazione?"



La pellicola debutterà in Giappone a partire dal prossimo 18 settembre, ma non è dato sapere se arriverà anche nei cinema internazionali. Ad ogni modo, il supporto di Sony Pictures Entertainment lascia ben sperare per un possibile arrivo nel nostro Paese. Ma a proposito dello Studio Ghibli, sapevate che il nuovo film animato di Miyazaki, How Do You Live, è ancora al 15%?