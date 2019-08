Annunciato Shin Ultraman, il nuovo film del franchise scritto da Hideaki Anno

Il padre di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, è un grande e fervido appassionato del franchise di Ultraman, lo stesso che lo ha formato nell'infanzia e iniziato alla sua carriera. Il director ha colto l'opportunità al balzo di tornare su grande schermo, insieme allo Studio Khara.

La notizia trapelata in rete aveva, in un primo momento, spaventato enormemente i fan in quanto lo stesso regista era al momento impegnato con gli ultimi sforzi di Evangelion 3.0+1.0, finalmente atteso per giugno 2020. La data di uscita della nuova pellicola di Shin Ultraman, è questo il titolo del progetto, prevista per il 2021 ha fatto storcere il naso circa i tempi di lavoro di due grandi opere come quelle a cui attualmente Anno è impegnato, con la paura che il director potesse prendersi un'ulteriore pausa dal suo prolifico capolavoro.

Tuttavia, non c'è alcun pericolo, almeno sulla carta, in quanto con la data di rilascio confermata per Evangelion pare dare per assunto che i lavori sul film animato siano ormai a buon punto, tale da rendere l'immersione di Anno sul lungometraggio in misura minore a livello tempistico. In ogni caso, grazie alla regia del solito team con Shinji Iguchi, le aspettative per trovarsi davanti un rinnovato film di Ultraman sono tantissime. Già con Godzilla il team aveva dimostrato di riuscire a rendere ancora più speciale e immersivo un potente brand come quello del mostro giapponese, quindi siamo certi che il duo riuscirà nell'ardua impresa di un'ottima produzione.

Ma nel mentre che restiamo in attesa di buone novità, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ultraman, l'anime in computer grafica che ha debuttato su Netflix lo scorso aprile. E voi, cosa ne pensate di questo progetto tra le mani della scrittura di Hideaki Anno?