La serie di ONE PIECE potrebbe essere definita come uno dei pilastri in ambito manga e anime, non solo grazie alla quantità di personaggi così diversi ed interessanti, o anche alla presenza di un'infinità di tecniche diverse, ma anche grazie ad una preziosa colonna sonora, capace di rendere più memorabili gli eventi narrati da Eiichiro Oda.

È proprio per questo motivo che è stato annunciato il primo show musicale dedicato a ONE PIECE, dove un'orchestra riprodurrà dal vivo le splendide tracce ai quali i fan dell'opera sono ormai affezionati. È un'occasione irripetibile sia per celebrare l'universo dove si svolgono le avventure dei Mugiwara, e per omaggiare il leggendario compositore della serie, Kohei Tanaka.

Dopo più di 20 anni dalla sua pubblicazione, e più di 900 episodi, è strano vedere quanto tempo ci sia voluto prima di organizzare un evento del genere. Il concerto si terrà nella giornata del 20 giugno, nel Tokyo Suntory Hall. I biglietti saranno pre-ordinabili dalla fine del mese di aprile, ad un prezzo che varia tra i 60 e gli 80 dollari americani. I musicisti che si esibiranno fanno parte della Tokyo Philharmonic Orchestra, la più antica del Giappone, per quanto riguarda la musica classica.

Se si parla di musica per quanto riguarda ONE PIECE viene immediatamente in mente il simpatico Brook, che ha da poco compiuti gli anni, e vi ricordiamo inoltre che nella giornata di ieri ha debuttato sul suolo nipponico il volume 96, dedicato interamente a Gol D. Roger.