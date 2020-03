Annunciato lo spettacolare Omnibus di Avatar: The Last Airbender

Gli appassionati della serie di Avatar: La Leggenda di Aang, di cui potete trovare la nostra recensione, hanno potuto leggere il seguito delle avventure del giovane Aang grazie alla casa editrice Dark Horse Comics, che si è occupato di confezione delle storie in un formato nuovo e rispettando lo stile originale.

Ma c'è un'altra buona notizia per i fan, infatti proprio la Dark Horse Comics ha annunciato che presto verrà pubblicato un volume unico contenente i primi tre volumi dedicati a The Promise, titolo dato alla continuazione ufficiale della serie.

The Promise è stata scritta da Gene Luen Yang e dai creatori della serie originale, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko. Questo volume omnibus sarà inoltre impreziosito da una bellissima cover inedita, che potete vedere in fondo alla pagina. Aang, a cui è stato dedicato un fantastico cosplay, naturalmente si trova al centro, affiancato da Zuko, Sokka, Katara e Toph.

Avatar: The Last Airbender - The Promise Omnibus Collection sarà venduto al prezzo di 24.99 dollari americani, a partire dal prossimo 17 giugno, e sembra che l'uscita coinciderà con il 15esimo anniversario della serie. Di seguito è riportata la descrizione ufficiale del volume:

"Aang e i suoi amici devo nuovamente riunirsi come le 4 Nazioni. L'apparente pace viene minacciata da una "discussione" tra il Signore del Fuoco Zuko e il Re della Terra Kuei! Mentre il mondo si prepara ad un'altra, devastante, guerra, l'amicizia con Zuko pone Aang al centro del conflitto!"