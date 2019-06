Annunciato Star Wars Jedi: Fallen Order - Black Temple, il fumetto prequel del videogioco

Tutti coloro che attendono l'uscita del videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order, in arrivo a novembre, potranno ingannare l'attesa già dal mese di settembre con Black Temple, il fumetto prequel all'avventura di Respawn Entertinment ed Electronic Arts. Dopo il salto vi illustriamo la copertina della mini-serie e le informazioni essenziali.

Star Wars Jedi: Fallen Order - Black Temple, sarà questo il titolo completo della mini-serie a fumetti che introdurrà l'antefatto alle avventure di Cal Kestis nel nuovo videogioco in arrivo il prossimo 15 novembre.

Scritto da Matthew Rosenberg (Uncanny X-Men e The Punisher) e illustrato dall'italiano Paolo Villanelli (che ha già lavorato su Star Wars con Vader: Dark Visions), Star Wars Jedi: Fallen Order - Dark Temple segue la storia di due Jedi: il Maestro Eno Cordova e la Padawan Cere Junda. Stando alle prime informazioni sulla trama, sappiamo che i due sono stati mandati dal Consiglio Jedi sul pianeta Ontotho per supervisionare gli scavi di un misterioso tempio antico. Troveranno ad attenderli un conflitto civile in cui rimarranno, loro malgrado, coinvolti.

Leggiamo il commento di Rosenberg, sceneggiatore del fumetto:

"Lavorare su un fumetto ispirato al videogioco è un'esperienza magnifica. Respawn e Lucasfilm stanno creando non solo il videogioco più emozionante dopo tanto tempo, ma stanno anche imbastendo una storia di Star Wars davvero epica. Quindi l'idea di introdurre il pubblico a questo racconto con alcuni personaggi che vedrete nel gioco, ed esplorare come si è giunti alle vicende iniziali dell'avventura, è davvero stimolante. Cere Junda ed Eno Cardova sono due Jedi di cui vorrete sicuramente sapere di più e questo fumetto vi racconterà storie che non avete mai letto prima d'ora".

Per ora manca la conferma definitiva, ma siamo piuttosto sicuri che Star Wars Jedi: Fallen Order - Black Temple sarà portato in Italia da Panini Comics. Avete visto, peraltro, il video gameplay di Star Wars Jedi: Fallen Order all'E3 2019?