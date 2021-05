Superman vs Lobo, annunciata la nuova serie DC: Mirka Andolfo tra gli autori

Con un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, DC Comics ha annunciato Superman vs. Lobo, miniserie a fumetti di Tim Seeley, Sarah Beattie e della nostra Mirka Andolfo. Cosa succede quando una forza indomabile si incontra con un soggetto irritante? Questo è quello che i lettori scopriranno quando i due personaggi si scontreranno.

Dagli scrittori Tim Seeley e Sarah Beattie, il team dietro il successo Money Shot, e la rinomata illustratrice italiana Mirka Andolfo, è in arrivo un nuovo epico fumetto in tre volumi. Saranno peggiori i danni che Lobo causerà o il caos che si scatenerà nel tentativo di fermarlo?

A complicare ulteriormente la situazione ci sarà il Dottor Flik, uno scienziato determinato a studiare gli ultimi figli di Krypton e di Czarnia. Ma cosa cerca di ottenere dall'eroe il cui pianeta natale è stato distrutto quando era solo un bambino e dall'essere malvagio che ha fatto sparire tutto solo per il gusto di farlo?

Superman vs. Lobo #1 debutterà il 24 agosto nel formato DC Prestige Plus, con copertina in cartoncino. Il volumetto vanterà ben 48 pagine e il marchio DC Black Label, logo che sta a indicare una serie dedicata a un pubblico più maturo.

Scopriamo la rivoluzione radicale dei fumetti di Superman. E' emerso un lato nascosto di Clark Kent nella nuova serie Superman Red and Blue.