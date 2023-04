Annunciato con un teaser Solo Leveling: Ragnarok, il sequel del manhwa di Chugong

Mentre tutto il mondo attende l'uscita dell'adattamento anime di Solo Leveling, posticipata al 2024 a causa di problemi di produzione interni allo studio d'animazione A-1 Pictures, il celebre manhwa tornerà con la pubblicazione di nuove avventure. Attraverso un teaser è stato annunciato Solo Leveling: Ragnarok.

Debuttato come light novel e poi successivamente adattato in manhwa, Solo Leveling è stata una delle opere di maggior successo degli ultimi tempi e ha contribuito a diffondere il fumetto coreano in tutto il mondo.

L'avventura di Solo Leveling è giunta al termine da ormai diverso tempo, ma presto la storia avrà modo di proseguire. Un breve teaser pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell'editore KakaoPage ha ufficialmente tolto i veli su Solo Leveling: Ragnarok.

Celebrato dai fan, Solo Leveling: Ragnarok si prospetta non come un semplice manhwa spin-off, ma piuttosto come un sequel a tutti gli effetti. Protagonista dell'opera sarà infatti Sung Su-ho, figlio del protagonista di Solo Leveling Sung Jin-woo. La serializzazione comincerà a partire dal 10 aprile 2023. In Italia la serie è stata serializzata da Star Comics, che dovrebbe dunque acquisire i diritti anche di questo sequel. Vi ricordiamo che a Solo Leveling: Ragnarok purtroppo non lavorerà DUBU, l'illustratore di Solo Leveling scomparso nell'estate del 2022 per emorragia cerebrale.