Annunciato 'The Deer King', il film diretto dal character designer dello Studio Ghibli

Masashi Ando è tra le personalità del mondo dell'animazione con un curriculum che parla praticamente da solo. Un veterano dell'industria dell'animazione, nonché un vero e proprio talento che ha prestato le sue qualità a capolavori del calibro della Principessa Mononoke, film storico di Hayao Miyazaki.

Non c'è da stupirsi, dunque, che l'annuncio di un nuovo film diretto da lui in persona, in collaborazione con Masayuki Miyaji, celebre per Xam'd: Lost Memories, serie animata dello Studio Bones, abbia destato tante attenzioni. Masashi Ando, infatti, ha prestato tutto il suo talento ad alcuni dei titoli più famosi dello studio Ghibli, come la Principessa Mononoke sopra citata, o ancora La Città Incantata.

E non solo, infatti l'esperienza del character designer si è scontata con un altro maestro dell'industria, il papà di Paranoia Agent, Satoshi Kon. Un curriculum straordinario, a cui supervisionerà persino le animazioni nel suo prossimo film, intitolato appunto The Deer King (Il Re Cervo), la quale locandina promozionale potete ammirarla in tutto il suo splendore in calce alla notizia. Lo studio che si occuperà della realizzazione del film è invece Production I.G., lo stesso di Haikyuu!.

La storia narra le vicende di Van, il comandante di un gruppo di soldati che, a seguito della sconfitta del suo esercito contro un Impero, venne fatto prigioniero e costretto a lavorare in una miniera di sale. Una notte, tuttavia, un branco di cani attacca la miniera causando una strana malattia. Nel caos generale, Van riesce a fuggire e incontra una ragazza misteriosa. Le voci si diffondono in fretta e accusano gli immigrati di essere portatori della malattia. Nel frattempo, lo scienziato Hossal tenta disperatamente di trovare una cura, anche a costo della vita. I dottori, inoltre, stanno persino studiando un padre e un figlio sopravvissuti miracolosamente alla malattia. The Deer King è un racconto di storie interconnesse e di legami tra coloro che combattono assiduamente contro il destino avverso.