Annunciato The Four Knights of Apocalypse, sequel di The Seven Deadly Sins

Dopo una lunga serializzazione che ha decretato The Seven Deadly Sins come uno dei migliori manga del decennio di stampo shonen, l'epopea di Nakaba Suzuki volge finalmente al termine. Ad ogni modo, il sensei non ha intenzione di restarsene con le mani in tasca a lungo e ha già annunciato la sua prossima opera.

Proprio quando sembrava disposto a continuare a oltranza The Seven Deadly Sins, Nakaba sensei ha infine deciso di terminare l'opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Durante gli oltre 300 capitoli che contraddistinguono il suo attuale capolavoro, l'autore ha dimostrato grande dedizione alla professione, lavorando senza sosta e con poche pause dettate unicamente da problemi di salute.

Non c'è da stupirsi, dunque, che il sensei voglia tornare immediatamente a disegnare, infatti, al termine dell'ultimo capitolo di The Seven Deadly Sins, è stato annunciato immediatamente il suo seguito, intitolato The Four Knights of Apocalypse. Al momento non si hanno ulteriori informazioni circa il suo nuovo manga, né sulla trama né sui protagonisti del nuovo immaginario, ma alcune novità arriveranno con le prossime uscite della rivista Weekly Shonen Magazine.

Vi suggeriamo, dunque, di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità in merito al sequel dei 7 Peccati Capitali.