Annunciato con un trailer l'adattamento animato di Hortensia Saga

Sega Games ha ufficialmente pubblicato il primo trailer dedicato all'adattamento animato di Hortensia Saga, videogioco free-to-play uscito su dispositivo mobile che nel territorio nipponico ha saputo conquistare milioni di persone, di fatto divenendo un'opera d'incredibile successo per SEGA.

Il video, che contiene diverse scene dell'opera attraverso le quali è possibile vedere alcuni dei personaggi che faranno la loro comparsa nel corso della serie, è stato seguito da qualche breve informazione aggiuntiva in termini di produzione. In particolare, è stato reso noto che LIDEN FILMS si sta occupando del lavoro d'animazione per il progetto mentre la rock band MY FIRST STORY sta realizzando la theme song dell'opera.

Il gioco da cui è stato tratto l'anime venne lanciato da Sega nel 2015 su dispositivi iOS e Android e ci vedeva nel ruolo di un giovane signore feudale costretto a doversi scontrare con i segreti celati all'interno del Regno di Hortensia, una battaglia dopo l'altra. L'ottimo successo riscosso dal videogioco portò alla realizzazione di un video animato a tema realizzato sempre da LIDEN FILMS, società che tra le altre cose ha anche lavorato su più livelli anche al progetto videoludico. Inoltre, la rivista Monthly Comic Alive ha svelato che presto inizierà la serializzazione di un adattamento manga del titolo.

