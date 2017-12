Annunciato 'Unital Ring', il nuovo arco narrativo dei romanzi di Sword Art Online!

Attraverso l’account ufficiale Twitter di, etichetta editoriale di Kadokawa, durante lo scorso weekend è stata annunciata la pubblicazione del prologo di, il nuovo arco narrativo inedito della serie di romanzi di

Sempre attraverso il noto social network, lo stesso Kawahara ha fatto notare ai propri follower che il nome della nuova saga utilizza un termine matematico, come accaduto già in passato per il lungometraggio “Sword Art Online: Ordinal Scale”. L’autore, tuttavia, ha specificato che i due progetti non saranno in alcun modo legati.



Kawahara ha poi aggiunto che i progetti VRMMORPG comparsi finora nella serie si sono evoluti passando attraverso l’originale Sword Art Online, ALfheim Online e Gun Gale Online; il setting del nuovo arco narrativo, invece, vedrà i nostri eroi ripartire da zero, senza l’ausilio di wiki online e guide strategiche.



Scritta dal lungimirante Reki Kawahara, la serie di light novel di Sword Art Online ha esordito in Giappone nel lontano 2009 e al momento si compone di 20 volumi. Dall’opera sono state tratte due serie anime da 24 episodi ciascuna, due film d’animazione, una serie di adattamenti manga, spin-off ed una nutrita selezione di videogiochi. La prima serie di Sword Art Online è approdata anche in Italia nel 2014 grazie a Dynit, che negli anni successivi ha pubblicato anche la seconda stagione e i due film d’animazione. I manga della serie, invece, sono editi in Italia da J-POP, che proprio in questi mesi sta pubblicando i volumi di Sword Art Online: Phantom Bullet.

Nel mese di ottobre, infine, il produttore A-1 Pictures ha annunciato l'arrivo di due nuove serie di animazione che il prossimo anno verranno trasmesse sul circuito televisivo nipponico: Sword Art Online Alicization, ossia la terza stagione delle avventure di Kirito e compagnia cantante, e Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, spin-off incentrato su una complessata studentessa solita rifugiarsi nel mondo di GGO.