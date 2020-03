Annunciato You Are the Beyond: il nuovo film romantico di stampo fantasy

Nella giornata di oggi sono emerse diverse informazioni in merito alle nuove pellicole in dirittura d'arrivo nelle sale nipponiche, come l'adattamento animato del romanzo strappalacrime Josee, the Tiger and the Fish. Accanto al lungometraggio dello Studio Bones si aggiunge un nuovo film, You Are the Beyond.

Annunciato in mattinata dal colosso giapponese Toho, You Are the Beyond, conosciuto in patria con il titolo Kimi wa Kanata, sarà diretto dal regista Yoshinobu Sena (Vampire Holmes) che ne curerà persino la sceneggiatura e il soggetto originale, per la prima volta al debutto con un titolo cinematografico. La pellicola sarà realizzata dallo studio Digital Network Animation, compagnia che ha collaborato con aziende del calibro di Studio Bones e 3HZ.

Il film, che debutterà nella stagione autunnale, narra la storia di Mio e Shin, due amici di infanzia. Mio prova dei sentimenti per Shin, e anche se non è mai riuscita a dichiararsi pensa a lui costantemente. Un giorno, a seguito di una discussione tra i due, Mio decide di rimediare. Mentre si reca da Shin, inzuppata dalla pioggia, Mio è vittima di un incidente stradale. Al suo risveglio, tuttavia, si ritrova in un mondo diverso dal solito.

E voi, invece, cosa ne pensate della trama di You Are the Beyond? Lasciateci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento qua sotto. Ma a proposito di nuove produzioni, sapevate che sempre nella stagione autunnale debutterà Vladlove, il nuovo anime di Mamoru Oshii?