Annunciato Zombieland Saga Revenge, la seconda stagione della serie horror!

Zombieland Saga è uno dei gioielli del catalogo Crunchyroll, un'opera curiosa che ha fatto del tema horror la sua carta vincente. Finalmente, dopo aver riscosso uno straordinario successo, l'opera godrà di una seconda serie televisiva.

L'annuncio arriva in realtà senza neanche troppa sorpresa, dato il grande successo del titolo che ha coinvolto numerosi appassionati da tutto il mondo. La seconda serie televisiva, che vedrà coinvolti lo stesso cast di doppiatori presenti anche in Ni no Kuni, è intitolata Zombieland Saga Revenge, e non ha ancora al momento una data di debutto ufficiale, seppur si vocifera una trasmissione non prima del 2020.

Il sito ufficiale della produzione della seconda stagione ha rilasciato sui propri canali un teaser promozionale e la prima Key Visual, che potete ammirare in calce a questa notizia. Purtroppo, non c'è ancora nessuna informazione da parte di Crunchyroll circa un possibile arrivo anche da noi di questa seconda parte di Zombieland Saga, seppur i tempi sono ancora maturi e le possibilità elevate. In ogni caso, vi terremo aggiornati circa i nuovi sviluppi del progetto animato, così come se lo studio MAPPA prenderà nuovamente le redini delle animazioni, magari sempre con il talentuoso Munehisa Sakai alla regia.

La storia narra le vicende di sette ragazze idol in un mondo ormai alla deriva a seguito di un'apocalisse Zombie. Sarà la loro collaborazione la carta vincente per sopravvivere in questo inferno horror. E voi, invece, cosa ne pensate di questo incredibile annuncio? Lasciateci un commento con le vostre opinioni qua sotto!