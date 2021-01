L'annuncio dell'anime di Orient scatena i fan: vogliono la terza stagione di Magi

Magi: The Labyrinth of Magic è un'opera molto apprezzata, forte di una storia entusiasmante e di due ottime stagioni televisive che hanno dato popolarità all'autrice Shinobu Otaka. Recentemente la sensei ha iniziato una nuova opera, Orient, che godrà presto di un adattamento anime. Ma come l'hanno presa i fan di Magi?

Tagliamo corto: non bene. Le avventure nei dungeon di Aladdin e Alibaba sono terminate nel 2017 quando il manga terminò la sua serializzazione su Weekly Shonen Sunday dopo 8 anni dal suo debutto. Da allora, l'opera ha goduto di due adattamenti animati che hanno tuttavia lasciato incompiuta la trasposizione televisiva. Già da tempo i fan invocano una terza stagione e, ad oggi, le loro speranze non sono state ancora esaudite.

Ed è proprio per questo che l'annuncio dell'anime di Orient, tra l'altro con un primo teaser trailer, ha innescato l'indignazione dei fan in Giappone che hanno reso immediatamente virale su Twitter l'hashtag "Magi3". Non sappiamo se una mobilitazione del genere spingerà i produttori a commissionare l'attesissimo sequel di Magi, ma vi terremo aggiornati in attesa di novità a riguardo. Qualora non conosciate la storia di Orient la sinossi qui segue.

"Musashi è un ragazzo che vive sotto il dominio dei demoni. Da bambino, lui e il suo migliore amico hanno fatto una promessa: diventare i guerrieri più forti del mondo e scacciare i demoni. Ma la vita è beffarda e, 5 anni più tardi, Musashi trova lavoro come minatore. Tuttavia, basterà al protagonista una vita così "normale"?"

E voi, invece, cosa ne pensate dell'annuncio di Orient con l'anime di Magi ancora in sospeso? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.