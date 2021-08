Annuncio in arrivo per Bleach? Le anteprime delle prossime novità

Per festeggiare il suo ventesimo anniversario, Bleach è tornato con una nuova saga. Le porte dell'inferno si sono aperte, scatenando eventi imprevisti e che approfondiranno una parte del manga che Tite Kubo aveva trattato molto poco fino a quel momento.

Considerato il finale del capitolo speciale pubblicato la scorsa settimana su Weekly Shonen Jump e MangaPlus, sembra naturale una nuova saga per Bleach. Finora però non ci sono state indicazioni in tal senso, con annunci mancanti. La rivelazione della prossima pubblicazione arriverà più avanti?

Possibile che succeda in modo simile a Burn the Witch, per cui fu pubblicato prima un oneshot e poi una miniserie di quattro capitoli, ma intanto gli appassionati stanno attendendo con ansia. Nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump ci sarà un annuncio per Bleach ma questo riguarderà esclusivamente la mostra che si terrà nei prossimi mesi.

Non c'è infatti alcuna indicazione della pubblicazione di un nuovo capitolo o di una serie vera e propria. Può darsi che il manga di Bleach torni in concomitanza con l'anime che coprirà l'ultimo arco narrativo della serie - tralasciando poi che anche di quest'ultimo non si hanno nuove informazioni. Insomma, nei prossimi mesi Weekly Shonen Jump potrebbe dover tirare più volte in ballo il discorso Bleach.