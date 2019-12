Annuncio in arrivo per Dr. Stone, seconda stagione o live action in cantiere?

Risale al novembre 2018 la rivelazione dell'anime di Dr. Stone, storia creata da Riichiro Inagaki e disegnata da Boichi e che ancora oggi tiene banco su Weekly Shonen Jump. Il manga va avanti senza problemi, con ottime vendite e risultati sulla rivista, mentre per l'anime di Dr. Stone si parla di flop a causa delle scarse vendite dei blu ray.

Eppure, nonostante quest'ultimo dettaglio, all'orizzonte potrebbe profilarsi un Dr. Stone stagione due. Questo perché Weekly Shonen Jump, sempre attento nella promozione dei propri titoli, ha rivelato che nel numero 03 della rivista Dr. Stone riceverà una pagina a colori per celebrare un annuncio importante.

Dato che la prima stagione di Dr. Stone è ancora in corso ma vedrà a breve la conclusione, si potrebbe già pensare alla produzione di una stagione 2 che potrebbe debuttare nel 2020, magari nuovamente in estate come il ciclo di episodi precedente.

Questo a meno che non si tratti di un film animato o di un live action in salsa giapponese, e con l'assenza di superpoteri particolari nel mondo primitivo in cui Senku e gli altri devono sopravvivere, quest'ultima possibilità non sarebbe difficile da produrre.

Che opinione avete su Dr. Stone? Pensate che l'anime potrebbe già ricevere un rinnovo per altri 25 episodi, oppure il manga di Weekly Shonen Jump tenterà anche altre strade?