L'annuncio di Dragon Ball Super 2 potrebbe essere imminente, sarà la volta buona?

Da ormai diversi anni si parla di Dragon Ball Super 2, del futuro dell'anime che dovrebbe riprendere gli avvenimenti da dopo la Saga del Torneo del Potere. Qualcosa ha iniziato a muoversi dopo la distribuzione dell'ultimo film e l'attesa per l'annuncio ufficiale sembra volgere lentamente al termine.

Circa un mese fa un insider aveva rivelato come DB Super 2 non sarebbe stato annunciato ad un evento come il San Diego ComiCon o ad un'altra manifestazione. Ed effettivamente TOEI Animation non sembra voler affidare il palcoscenico di una notizia tanto attesa ad una fiera, bensì ad un evento interamente organizzato dallo studio.

Questo è quanto si evince dalla parole di un noto insider che avrebbe saputo di uno stage che sarà annunciato molto presto da TOEI. Secondo la fonte si tratterebbe probabilmente di Dragon Ball Super 2, tuttavia non vi è alcuna conferma ufficiale, pertanto vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcun aggiornamento a riguardo. Ad ogni modo, se ciò si rivelasse veritiero, potremmo assistere all'annuncio ufficiale già entro la fine del mese. E chissà, dunque, che proprio la pausa del manga non sia un modo per dare a Shueisha il tempo di organizzare la campagna promozionale.

Secondo voi, invece, l'annuncio di DB Super 2 è davvero imminente? Diteci cosa ne pensate, come al solito, con un commento qua sotto.