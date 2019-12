L'annuncio di Dragon Ball Super 2 potrebbe essere alle porte, spuntano novità sui leak

L'annuncio di Dragon Ball Super 2, già stilizzato come Dragon Ball 2uper dai fan, potrebbe essere più vicino di quanto si pensi viste le ultime dichiarazioni della casa editrice Shueisha. Negli ultimi mesi si è parlato spesso della nuova stagione dell'anime di Akira Toiyama ma ultimamente, la nebbia sembrerebbe aver davvero iniziato a diradarsi.

Qual è dunque, ad oggi, il punto della situazione? Innanzitutto le prime voci avrebbero voluto l'uscita di Dragon Ball Super 2 nel mese di marzo 2020, a seguito della conclusione di GeGeGe no Kitaro - Kitaro dei cimiteri, l'anime che nel 2018 prese il suo posto. Queste voci si sono rivelate successivamente infondate, visto che secondo le dichiarazioni dei diretti interessati (ndr. i doppiatori) non ci sarebbe ancora nulla di confermato per un'eventuale stagione 2.

Ciò che invece è stato confermato è la presenza di un panel di Dragon Ball all'importantissimo evento giapponese Jump Festa 2020, in programma per il 21 e 22 dicembre 2019. Rumors più insistenti, e decisamente più affidabili, vorrebbero un annuncio della nuova stagione proprio in occasione della fiera.

Qualche tempo fa lo stesso doppiatore originale di Vegeta lanciò più volte messaggi criptici sui social, stuzzicando i fan e confermando di fatto l'esistenza di un nuovo progetto di Toei Animation. In calce potete dare un'occhiata al post Reddit che riassume tutte le informazioni.

E voi cosa ne pensate? Il prossimo annuncio riguarderà la serie? O un film? Fateci sapere la vostra lasciando un commento e non dimenticate di passare su queste pagine per leggere tutte le novità riguardanti il Jump Festa 2019!