Annuncio importante in arrivo per Mashle: un leaker anticipa l'anime per la serie magica

A primo impatto sembra un incrocio tra Harry Potter e One-Punch Man: questi due titoli di spessore sono stati uniti in un tutt'uno da Hajime Komoto che ha creato Mashle, una storia di magia dove il protagonista è l'unico a non averla, ma in compenso è dotato di un fisico poderoso con cui può fare qualunque cosa.

L'immaginario notevolmente ispirato a Harry Potter e al mondo occidentale ha colpito i lettori giapponesi, che hanno supportato Mashle su Weekly Shonen Jump nel corso degli ultimi due anni. Proprio questa popolarità ha portato il titolo a essere sempre più amato in un effetto a catena e, per questo, sta per arrivare un annuncio importante.

I primi leak rivelano che ci sarà un annuncio importante per Mashle su Weekly Shonen Jump, con la rivista che conferma che il titolo riceverà copertina e pagine a colori d'apertura. Un evento che può significare soltanto una cosa quando si tratta di un titolo di questo magazine di casa Shueisha. E infatti poi interviene il leaker Spanku a confermarlo anticipatamente: Mashle riceverà un anime che sarà prodotto da Aniplex.

Non ci sono ancora altri dettagli e naturalmente raccomandiamo caldamente di attendere l'ufficialità, ma il titolo magico di casa Shonen Jump sembra sempre più vicino a sbarcare in TV. Non perdetevi il nostro approfondimento su Mashle.