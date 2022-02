Annuncio importante per Demon Slayer in arrivo: la terza stagione sarà ufficiale?

Un progetto di successo come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che infiamma le TV giapponesi e i servizi streaming del resto del mondo, non deve di certo temere i mancati rinnovi con le stagioni successive. Considerato il punto attuale della seconda stagione, la storia di Koyoharu Gotouge è ancora incompleta in versione animata.

Saranno necessarie pertanto nuove stagioni in futuro che potranno portare a termine la storia di Tanjiro nell'anime. Il successo, come detto poc'anzi, è talmente ampio che una terza stagione di Demon Slayer ci sarà sicuramente. In questi casi bisogna quindi parlare esclusivamente del quando arriverà e del quando verrà annunciata.

La prossima settimana, più precisamente domenica 20 febbraio 2022, ci saranno importanti novità per Demon Slayer sulla rivista Weekly Shonen Jump. Considerato che la seconda stagione si concluderà la prossima domenica, il 13 febbraio, non è impensabile aspettarsi un rinnovo di Demon Slayer con la terza stagione. È difficile infatti che Ufotable si fermi con la serie tratta dall'omonimo manga di Shueisha.

Se non ci saranno annunci di rilievo alla fine del prossimo episodio, allora potrebbe trapelare già qualcosa mercoledì 16 febbraio, considerati i leak a cui la rivista Weekly Shonen Jump è spesso soggetta. Cosa vi aspettate da questo annuncio?