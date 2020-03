Annuncio importante per My Hero Academia, la stagione 5 è alle porte?

Boku no Hero Academia, manga di Kohei Horikoshi col titolo occidentale di My Hero Academia, è ormai in pubblicazione su Weekly Shonen Jump dal 2014. Iniziato poco prima della fine di Naruto, ha iniziato a portare su di sé il peso della rivista dopo la fine della storia del ninja biondo, conquistando un successo planetario.

E con la quarta stagione che sta per concludersi, è solo una questione di quando e non di se un eventuale rinnovo per una quinta stagione. La notizia potrebbe già essere nell'aria e arrivare in occasione dell'ultima puntata dello show previsto per inizio aprile, come sembra sorgere dalle pagine di Weekly Shonen Jump.

Sul numero 19 della rivista shonen di Shueisha dove viene pubblicato My Hero Academia viene infatti rivelato ai fan che ci saranno novità importanti per il franchise. Insieme a una pagina a colori, il manga potrebbe rivelare l'arrivo di My Hero Academia stagione 5 con tanto di data. Ovviamente la novità che è in preparazione su Weekly Shonen Jump potrebbe anche riguardare un nuovo lungometraggio o eventi di altra natura, ma sono possibilità non concrete quanto quella del rinnovo dell'anime.

Non resta comunque che attendere altri sette giorni prima di scoprire quale futuro sarà riservato a My Hero Academia che, in ogni caso, proseguirà la sua corsa nei palinsesti nipponici con altre due puntate, la 24 e la 25. Inoltre, quali archi narrativi potrebbero essere adattati in My Hero Academia stagione 5?