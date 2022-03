Annuncio per Jujutsu Kaisen! La community delusa dall'Anime Japan 2022

Dopo l'enorme successo riscontrato dal film Jujutsu Kaisen 0, primo ai botteghini per numerose settimane consecutive, il pubblico era pronto per il ritorno dell'adattamento anime. Tuttavia, per Jujutsu Kaisen Stagione 2 ci vorrà forse ancora molto tempo.

La community era convinta di vedere Jujutsu Kaisen 2 all'Anime Japan 2022. Nel corso del panel, è stato effettivamente annunciato il ritorno dell'anime dal 3 aprile, ma ciò ha creato lo scontento della rete. Non sarà infatti la seconda stagione dell'adattamento anime a venire trasmessa, ma bensì le repliche delle puntate della prima.

Attraverso un poster promozionale, che mostra Yuji Itadori e Sukuna nella notte del loro primo incontro, lo staff ha annunciato la ritrasmissione della prima parte dell'anime sulle emittenti televisive giapponesi. L'Anime Japan 2022 ha dunque illuso e deluso i fan di Jujutsu Kaisen, che però potrebbero essere presto risollevati. Questa potrebbe essere solo una fase transitoria, volta a innalzare l'hype verso la serie e rinfrescare la memoria degli spettatori. Al termine della messa in onda del primo arco narrativo, potrebbe esserci infatti il primo trailer di Jujutsu Kaisen Stagione 2, il cui arrivo è previsto nel 2023. Resta da capire se sarà ancora Studio MAPPA a occuparsi della serie, oppure il nuovo studio E&H Productions fondato da Sunghoo Park.