L'annuncio della nuova stagione di Bleach è già trend mondiale

Se ne parlava in rete già da diverso tempo, e i numeri del franchise non facevano che confermarlo, ma finalmente il ritorno dell'anime di Bleach è realtà. L'annuncio breaking delle ultime ore, in brevissimo tempo, è girato in rete a velocità spaventosa conquistando il monopolio dei trend mondiali.

La nuova stagione della serie televisiva riprenderà proprio da dove eravamo rimasti, con la saga della guerra millenaria che ha inizio a partire dal volume 55. Non si hanno ancora informazioni in merito allo studio che si occuperà delle animazioni, né circa la durata effettiva della nuova serie che, con 19 volumi da adattare, potrebbe protrarsi in avanti anche per diversi mesi.

Se i rumor dovessero continuare a rivelarsi corretti, Bleach tornerà sul piccolo schermo nel 2021. A rendere meno crudele l'attesa, ad ogni modo, ci penseranno la serializzazione di Burn the Witch su Weekly Shonen Jump nonché la sua omonima versione animata, preparate appositamente per organizzare in pompa magna il ritorno di Tite Kubo sul palcoscenico. A tal proposito, l'annuncio ha riscosso il clamore di tutto il mondo, conquistando il trend di Twitter con oltre 120 mila condivisioni, un numero che non accenna a diminuire. Una cifra straordinaria ma che riassume la grandissima attesa che covavano nel cuore i migliaia di fan di Bleach.

