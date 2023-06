Annuncio speciale al ONE PIECE Day 2023? Il trailer dell'evento

Come ormai da tradizione annuale, i fan sono pronti a festeggiare il ONE PIECE Day 2023, la giornata mondiale volta a festeggiare l'opera di Eiichiro Oda che si svolge a fine luglio. Pare che l'evento di quest'anno porterà a un annuncio speciale, ma di cosa potrebbe trattarsi?

Il 22 luglio di ogni anno è universalmente riconosciuto dai fan dei pirati di ONE PIECE come il ONE PIECE Day, una giornata speciale che porterà a grandissime sorprese. Ci sono infatti in ballo diversi importanti progetti riguardanti lo shonen del maestro Oda che fanno gola agli appassionati.

Attraverso un teaser trailer volto a promuovere l'evento è stato rivelato che il ONE PIECE Day 2023 si svolgerà il 21 e 22 luglio 2023. La manifestazione si terrà in presenza, al padiglione Tokyo Big Sight, e in streaming attraverso una diretta ufficiale sullo stesso canale YouTube che ha pubblicato il trailer PV.

Nel corso dell'evento si terrà una trasmissione speciale di ONE PIECE Film RED intitolata "Special Cheer Screening" in cui i fan sono incoraggiati a godersi lo spettacolo urlando di gioia. Quel che maggiormente interessa gli appassionati sono tuttavia i possibili annunci che potrebbero arrivare nel corso del panel. Con il manga di ONE PIECE in pausa, la curiosità suscitata da questo trailer è tanta.

All'evento sono invitati i doppiatori dell'adattamento e il trailer suggerisce un "annuncio speciale". Si parlerà dunque quasi certamente dell'anime di ONE PIECE e del debutto del Gear 5 nella serie prodotta da TOEI Animation. Inoltre, potrebbe anche arrivare il primo trailer ufficiale del live-action di ONE PIECE prodotto da Netflix.