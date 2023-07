Altro grande annuncio per Yamato Video! L'Uomo Tigre arriva su Prime Video

È tempo di grandi novità in casa Yamato Video. Gli annunci estivi del distributore italiano proseguono con una leggenda dell'animazione giapponese. Su ANiME GENERATIONS arriva una serie aniamta che ha segnato ben più di una generazione. Il canale tematico di Prime Video accoglie L'Uomo Tigre - Il Campione.

Scritto da Ikki Kajiwara e illustrato da Naoki Tsuji, L'Uomo Tigre è una delle serie manga più conosciute di sempre. Venne pubblicato in Giappone a partire dal 1968 al 1971, ma ha continuato a ispirare milioni di lettori fino a oggi. Dall'opera cartacea sono state tratte tre serie animate prodotte da TOEI Animation, note soprattutto per la loro natura cruda e violenta.

Sono passate solo poche ore dall'annuncio di Ushio e Tora su Prime Video, ma Yamato rilancia. Per la prima volta assoluta in streaming in Italia, arriva questo grande cult dell'animazione nipponica. Su ANiME GENERATIONS è arrivato il primo gruppo di episodi di L'Uomo Tigre - Il Campione, sottotitolo con cui è conosciuta l'edizione italiana della serie. Sul canale tematico dedicato agli anime di Prime Video sono disponibili alla visione i primi 100 episodi, suddivisi in stagioni da 20 episodi ciascuna.

La prima stagione di L'Uomo Tigre conta 105 episodi, mentre la seconda altri 33. Secondo quanto riferito da Yamato Video, lunedì 7 agosto 2023 verrà aggiunto su Prime Video anche l'ultimo gruppo di episodi. L'Uomo Tigre ha una storia cinquantennale ed è per questo un'opera che non può mancare tra le visioni degli appassionati.