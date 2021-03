AnoHana: poster ed evento estivo per festeggiare i 10 anni dell'anime, sequel in arrivo?

Sono già passati dieci anni dalla conclusione di AnoHana, lo splendido anime originale scritto da Mari Okada che ha emozionato milioni di spettatori. Per festeggiare la ricorrenza lo studio A-1 Pictures ha pubblicato un'interessante locandina che mostra la crescita dei personaggi, annunciando un evento speciale in programma per il 28 agosto.

L'annuncio arriva direttamente dall'Anime Japan ed è stato accompagnato dall'apertura di un sito web ufficiale dedicato all'evento. I fan ovviamente sono letteralmente impazziti sui social, sperando nella possibilità di vedere un sequel con l'intero cast ormai cresciuto, dieci anni dopo la sparizione di Menma.

Purtroppo al momento non ci sono conferme in tal senso, ma la pagina Twitter ufficiale ha dichiarato che "questa estate potremo finalmente reincontrare i protagonisti", e la scelta di ritrarli con un nuovo design apre un piccolo spiraglio alla possibilità di una nuova stagione o di un adattamento cinematografico. Naturalmente è sempre possibile si tratti di un semplice poster promozionale, ma sperare non costa nulla e i fan non vedono l'ora di scoprire come se la passano Jintan, Anaru e tutti gli altri.

Per i meno informati, ricordiamo che la serie anime di AnoHana è stata trasmessa nella primavera del 2011, segnando una sorta di rivoluzione nel genere degli anime sentimentali e riscuotendo un grande successo sul fronte delle vendite. Dynit ha portato in Italia l'edizione home video un anno dopo l'arrivo in Giappone.

Dynit ha portato in Italia l'edizione home video un anno dopo l'arrivo in Giappone.

Noi intanto vi ricordiamo che l'anime di AnoHana è attualmente disponibile su VVVVID, e vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.