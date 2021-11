Another New Edition: l'inquietante storia scritta da Ayatsuji torna con Star Comics

Con un comunicato diffuso attraverso i propri social network ufficiali, Edizioni Star Comics ha annunciato l'imminente uscita di Another New Edition, riedizione dell'inquietante e affascinante capolavoro tratto dal romanzo di Yukito Ayatsuji. I due volumi della miniserie saranno raccolti anche in un box da collezione!

Dopo aver bombardato il pubblico di Lucca Comics & Games 2021 con ben 15 annunci, Edizioni Star Comics torna a stupirci. Dal 10 novembre, Another torna con un'edizione accuratamente revisionata rispetto alla prima edizione pubblicata dall'editore nel 2012.

I due volumi che compongono questa miniserie saranno raccolti anche in un prezioso cofanetto ambito da tutti i collezionisti. Disponibile a tiratura limitata, raccoglie i due albi, 4 cartoline speciali e un volumetto spin-off intitolato Another 0, non acquistabile singolarmente.

Il manga, tratto dal romanzo scritto da Ayatsuji e disegnato da Hiro Kiyohara, narra la storia di Misaki, un ragazzo molto popolare morto in un incidente avvenuto dopo aver cambiato classe. Accettare la scomparsa di una persona amica, con la quale si condividono numerose esperienze, non è per nulla facile, e i compagni di classe di Misaki si comportano come se nulla fosse successo.

Ma se Misaki non è più tra loro, allora perché il suo volto compare nella foto di classe scattata il giorno della consegna dei diplomi. A questo, si aggiungono diversi strani accadimenti, come per una sorta di maledizione.

Misterioso e angosciante, Another New Edition è un'uscita da non perdere, sia per chi ha già seguito l'edizione originale, che per coloro che vorranno leggerla per la primissima volta. Vi lasciamo infine al debutto di due BL firmati Star Comics, One Room Angel e On or Off.