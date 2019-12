Un antagonista diventa il braccio destro di Batman in Last Knight on Earth

E' difficile pensare a Batman senza il suo storico braccio destro, Robin, ma nel terzo numero di Last Knight on Earth della DC Black Label, il Cavaliere Oscuro viene affiancato - inaspettatamente - da uno spietato antagonista: il Joker.

Nel terzo numero della testata, Batman tenta di radunare gli eroi rimasti della DC per affrontare Omega, il sovrano tirannico di questo mondo, e spiacevolmente apprende che il suo amico Tim Drake non è sopravvissuto.

Nonostante la perdita sia devastante, Bruce sa che deve rispondere istantaneamente, e grazie all'aiuto di Selina Kyle ottiene alcune armi per scatenare la controffensiva. La tuta meccanizzata di Drake, comunque, è ancora attiva, e Joker ne approfitta per utilizzarla.

A questo punto, adopera le armi all'interno della tuta per aiutare Batman, divenendo - almeno in questa timeline - il nuovo compagno del Crociato Incappucciato. La serie di Batman: Last Knight è scritta da Scott Snyder con i disegni di Greg Capullo. Qui in basso potete trovare la descrizione ufficiale del terzo numero:

"Gotham City è stata ricostruito. Omega regna sovrano. Può Batman finalmente realizzare ciò che nessun altro eroe ha mai fatto, e liberare il mondo dall'ombra del suo riflesso oscuro? O è troppo tardi per il Crociato Incappucciato?

Nel numero 85 di Batman, un personaggio acquisisce i poteri di uno degli eroi più importanti della DC. Cosa succede nel numero finale del Batman di Tom King?