Gli antagonisti de Le Bizzarre Avventure di Jojo dal più debole al più forte

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una storia generazionale scritta e disegnata da Hirohiko Araki, che sta per terminare Jojolion, ottava serie. Questo vuol dire che nel corso del racconto abbiamo visto in azione tanti protagonisti, ma anche antagonisti.

Dopo aver visto chi è il più forte tra gli otto Jojo protagonisti, vediamo invece gli antagonisti principali de Le Bizzarre Avventure di Jojo in una classifica dal più debole al più forte. Come premessa, specifichiamo che Dio Brando è stato inserito una sola volta e all'apice del suo potenziale, quindi quello visto in Stardust Crusaders, mentre non è stato inserito alcun nemico per Jojolion, riducendo quindi la lista a sei personaggi.

In sesta posizione partiamo con l'antagonista bombarolo di Diamond is Unbreakable. La quarta serie di Jojo ci presentò Yoshikage Kira, un uomo metodico e freddo, un vero serial killer che ha dato filo da torcere a tanti utilizzatori di stand. In quinta posizione scegliamo l'uomo del pilastro Kars, che all'apparenza è praticamente immortale, ma può essere reso inoffensivo in tanti modi, così come capitò nel finale di Battle Tendency.

Quarta posizione invece per Dio Brando, uno dei nemici più iconici de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Col suo stop temporale, può mettere in crisi quasi ogni avversario che incontra. Chi è più forte di lui e quindi in top 3 è Diavolo, che col suo stand King Crimson può ritagliare addirittura il tempo e muoversi a proprio piacimento. C'è in seconda posizione Funny Valentine, nemico di Steel Ball Run. Il suo è un altro stand particolare e che distrugge le convenzioni temporali modificando anche lo spazio. Il suo stand Dirty Deeds Done Dirty Cheap gli permette infatti di saltare tra le dimensioni.

In prima posizione, colui che ha sconvolto l'intero universo, ovvero Enrico Pucci. Dopo aver ottenuto la forma definitiva di Made in Heaven, Pucci è in grado di accelerare il corso del tempo e quindi addirittura di dare inizio a un nuovo universo, rifacendolo letteralmente daccapo.

Considerate le qualità degli antagonisti di Jojo non c'è dubbio che possano lottare quasi tutti alla pari tra di loro. Secondo voi qual è l'antagonista più forte?