Anteprima di Boruto 144: gli eroi sono alle prese con un segreto pericoloso

Per oltre due anni, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations prodotto dallo Studio Pierrot ha creato tante storie originali, rallentando gli sviluppi che tanti fan avrebbero voluto vedere. Adesso, la produzione ha deciso di incentrarsi su un arco del manga, quello dei Banditi Mujina, seppur con tanti inserimenti inediti.

Boruto e Mitsuki stanno ancora cercando di capire come muoversi nella vasta prigione del castello Hozuki in modo tale da proteggere il loro bersaglio, Kokuri, dalle mire della famigerata banda Mujina. Il potenziale omicida è ancora un mistero, ma lo stesso si può dire di colui che necessita di protezione.

Come anticipato nelle scorse settimane, l'episodio 144 di Boruto: Naruto Next Generations si intitolerà "Il segreto di Kokuri" e sta per svelare ciò che il personaggio non ha detto ai piani alti del Villaggio della Foglia quando ha richiesto protezione in cambio di informazioni. Il pericoloso segreto che Kokuri porta con sé potrebbe mettere Boruto e Mitsuki in grave pericolo, mentre il duo cerca di tenere al sicuro l'uomo. In calce potete osservare l'anteprima dell'episodio in questione.

Essendo Kokuri un personaggio preparato ad hoc per l'anime, non si conoscono le sue potenziali mosse. Riusciranno i protagonisti di Boruto a uscirne indenni da questa situazione? L'arco dell'anime sui Banditi Mujina durerà 11 episodi.