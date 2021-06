Anteprima per Boruto 206: il Team 7 parte in missione di salvataggio

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations è attualmente impegnato con una delle fasi più esaltanti dell'opera. Lo scontro tra l'Organizzazione Kara e Konoha è giunto al culmine, ma la sfida tra Jigen e Naruto, aiutato da Sasuke, è finita in favore del leader del gruppo criminale. Cosa è successo all'Hokage e chi lo salverà?

Per la prima volta, un antagonista è riuscito a liberarsi del duo composto da Naruto e Sasuke. Nonostante stessero unendo le loro forze esprimendo il loro massimo potenziale in un tripudio di jutsu, l'Hokage e la sua ombra sono stati sconfitti da Jigen, il quale possiede una forza mostruosa. Il leader di Kara è riuscito a mettere al tappeto entrambi gli esponenti della Foglia, impalandoli a terra con la sua sorprendente abilità. Tuttavia, mentre Sasuke è riuscito a fuggire via grazie al suo Rinnegan, Naruto è stato imprigionato in una "bara" in miniatura rimasta nella dimensione parallela dove si è svolto il combattimento.

Nel corso dell'episodio 205 di Boruto, Shikamaru ha preso le redini del Villaggio della Foglia, accusando Kawaki di tradimento. Tuttavia, aiutato dal figlio dell'Hokage, il "Recipiente" ha dimostrato tutto il suo rispetto per Naruto, la prima persona a donargli affetto.

Nella puntata che verrà trasmessa la prossima settimana, Kawaki si unirà al Team 7 per correre in soccorso dell'Hokage. "Quattro persone - Boruto, Sarada, Mitsuki e Kawaki - finalmente raggiungono la dimensione in cui Naruto è stato relegato. I ragazzi hanno raggiunto il luogo grazie a un jutsu spazio-temporale creato attraverso il Karma di Boruto e Kawaki. Imprigionato in una "boccia", Naruto è tenuto sotto controllo da Boro. Cercando di liberare l'Hokage, i quattro partono all'attacco dell'Interno".

"Una particolare abilità di Boro, però, porta i ragazzi perdono il controllo dei loro stessi corpi. Cercando di venire a capo di questa situazione, battono in ritirata. Sarada si mette a capo della squadra a quattro, cercando una controffensiva". A breve, l'anime di Boruto si concederà una breve pausa.