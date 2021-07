Anteprima per Boruto 207: Kawaki e il Team 7 partono all'attacco

Dopo un lungo periodo di allenamento, il nuovo Team 7, a cui si è aggiunto anche Kawaki, è pronto a dimostrare i progressi compiuti. Lanciandosi in una disperata missione di salvataggio, i quattro ninja della Foglia si imbattono in un nuovo, temibile Interno dell'Organizzazione Kara. Eccoli in azione nella preview di Boruto 207.

Recentemente, la scena è stata dominata da Naruto e Sasuke, i quali hanno dato vita a uno dei combattimenti più epici dell'opera. Tuttavia, il prossimo scontro sarà altrettanto spettacolare e la nuova generazione di Konoha dimostrerà di non essere da meno.

Nel corso di questa saga, Boruto si è allenato in compagnia di Kawaki. Se il Recipiente ha spiegato al figlio dell'Hokage come controllare il Sigillo Karma, il giovane genin gli ha rivelato i segreti delle arti ninja e del chakra. Motivata dai due, Sarada ha invece chiesto a suo padre d'insegnargli il Chidori. Finalmente, nel corso della prossima puntata potranno mettere a frutto quanto appreso.

In Boruto 205, la risonanza tra il Karma di Boruto e quello di Kawaki ha aperto un misterioso portale interdimensionale. Entrandoci a capofitto, il Team 7, a cui si è aggiunto Kawaki, è arrivato nella dimensione parallela in cui è stato sigillato il Settimo Hokage. Tuttavia, in quel luogo angusto vi è un Interno di Kara, Boro.

Intitolata "Rigenerazione", la puntata 207 dell'anime andrà in onda l'11 luglio. Ecco la sinossi tratta dalle pagine di Weekly Shonen Jump. "Con l'aggiunta di Kawaki, il nuovo Team 7 coopera per contrattaccare Boro. Tuttavia, il suo impressionante potere di rigenerazione gli consente di resuscitare".

Esisterà un modo per annullare questa sua abilità? Nel frattempo, ecco l'irriverente crossover tra ONE PIECE, Boruto e Bleach.