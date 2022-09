Anteprima di Boruto 267: il ritorno del trio leggendario di Konoha

Prima del Team 7 composto da Naruto, Sasuke e Sakura, Konoha era temutissima per un altro grande trio, talmente famoso da guadagnarsi il titolo di Sannin. Parliamo di Tsunade, Orochimaru e Jiraiya, che faranno il loro inaspettato ritorno in Boruto: Naruto Next Generations episodio 267. Cosa sta succedendo al Villaggio della Foglia?

In Boruto 267 torneranno i grandi eroi di Konoha, ma non sarà per opera dell’Edo Tensei di Orochimaru e Kabuto. Il Quarto Hokage Minato Namikaze e Jiraiya dei Tre Ninja Leggendari, che conquistarono questo titolo nella Seconda Grande Guerra Ninja, non resusciteranno.

All’Accademia Ninja viene organizzata una recita scolastica in cui gli studenti interpretano i volti più famosi del Villaggio della Foglia. Se ad Himawari tocca il nobile compito di vestire il costume di suo nonno Minato, a Kawaki ne tocca uno decisamente poco gradevole. Il figliastro del Settimo Hokage indosserà i panni di Katsuyu, la lumaca evocata attraverso la Tecnica del Richiamo di Tsunade, interpretata invece da Kae. Katsuyu/Kawaki dovrà scontrarsi con il richiamo di Orochimaru, il serpente Manda, alias Eiki.

Come vediamo nella preview di Boruto 267, per la recita gli studenti dovranno indossare dei copri fronte giocattolo, ma Himawari scorderà il suo a casa. A quel punto, Kawaki presterà il suo, ricevuto da Naruto, alla sorellastra. Tuttavia, agendo in questo modo avventato gli altri compagni di classe potrebbero accorgersi che il coprifronte di Kawaki non è un giocattolo, ma uno reale, e che egli è già un genin di Konoha.