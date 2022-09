Titoli e anteprima per Boruto 271-273: l'arco dell'Accademia Ninja giunge al termine?

Il 7 agosto debuttava l'episodio 261 di Boruto: Naruto Next Generations, puntata che dava il via a una nuova saga originale e a un nuovo anno all'Accademia Ninja di Konoha. A fine ottobre, l'avventura di Kawaki e Himawari potrebbe giungere al termine.

L'arco narrativo dell'Accademia Ninja di Boruto è uno dei più divertenti di tutto l'anime. Tuttavia, presto gli eventi potrebbero prendere una svolta più dark andando a chiudere questa parte della produzione di Studio Pierrot.

Nel corso dei preparativi per la recita di Boruto 267, Kae viene attaccata da un misterioso assassino. A quanto pare c'è qualcuno che vorrebbe vedere morire la principessa del Paese del Bambù, prossima erede al trono. Starà a Kawaki difenderà la sua nuova amica.

In rete sono stati condivisi i titoli e le date di trasmissione degli episodi di Boruto che verranno trasmessi a ottobre. Il 16 ottobre andrà in onda l'episodio 271 di Boruto, intitolato "L'isola del tradimento". Probabilmente, Kawaki dovrà recarsi in un'isola nei pressi del Paese del Fuoco per indagare sul killer di Kae.

Il 23 ottobre sarà il turno di Boruto 272, intitolato "Studenti Uniti". Gli studenti dell'Accademia Ninja stringeranno le forze per combattere l'organizzazione criminale che vuole vedere morta Kae. Infine, il 30 ottobre debutterà l'episodio 273 di Boruto, intitolato "Addio Accademia Ninja". Probabilmente questa sarà l'ultima puntata di questa saga originale. E a voi sta piacendo questo arco narrativo, oppure avete preferito saltarlo in attesa dell'adattamento del manga?