Anteprima per Boruto 288-290: Code passa all'attacco, arrivano Eida e Daemon

L'anime di Boruto sta per inaugurare l'arco di Code. Dopo oltre un anno la serie di Studio Pierrot tornerà dunque ad adattare gli eventi accaduti nell'opera di Kishimoto e Ikemoto. Ma che cosa succederà nel corso di questa nuova saga?

In attesa dell'uscita di Boruto 287, episodio che darà inizio al suddetto arco narrativo che riprende il manga, in rete sono emerse le anticipazioni per le prossime tre puntate dell'anime. Ecco che cosa accadrà negli episodi che vanno dal 288 al 290 di Boruto.

In arrivo il 19 febbraio, Boruto 288 si intitolerà "Captive Slaves". Nel tentativo di diventare più forte e comprendere il potere di Code, Boruto decide di allenarsi al fianco di Kawaki, Sarada e Mitsuki. Tuttavia Kawaki si dimostrerà come sempre impaziente e finirà per litigare con Boruto. Nel mentre, Code riesce a infiltrarsi in una delle strutture segrete di Boro per cercare una sua conoscenza. Code risveglierà Eida, un'altra delle costruzioni di Amado che possiede due particolari abilità.

Il 26 febbraio arriva Boruto 289, "Capabilities". Non più in possesso del Karma, Kawaki ha perso i suoi poteri. Teme dunque di non essere più capace di proteggere l'Hokage e Konoha. Amado sembra poter leggere i suoi sentimenti e lancia una provocazione. Sumire, presente lì con loro, nutre dei sospetti verso Amado. Code, nel frattempo, si allea con Eida, la quale però chiede di svegliare un'altra persona.

Boruto 290 "Signs" uscirà il 5 marzo. Le vite di Boruto e Kawaki sono in pericolo, minacciate da Code. I due ragazzi vengono dunque posti sotto sorveglianza. Tuttavia, Kawaki si stuferà della situazione e deciderà di agire per conto suo per proteggere Naruto. Kawaki comincia la sua fuga, che verrà notata solo da Boruto.