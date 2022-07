Anteprima per Boruto 72: raduno al Villaggio della Foglia

Le pagine di Boruto: Naruto Next Generations stanno per portare i lettori a una svolta decisiva. In seguito ai recenti avvenimenti, un gruppetto di personaggi si sta muovendo verso il Villaggio della Foglia, dove Naruto e gli altri si stanno riorganizzando dall’attacco subito dai Kara. Cosa accadrà nel capitolo 72 del manga?

La frattura interna provocata da Amado in Boruto 71 ha diviso l’organizzazione di villain guidata da Code. D’ora in poi, l’erede della volontà di Isshiki Ootsutsuki agirà in solitaria, senza più il contributo di Eida e Daemon, che invece si sono schierati dalla parte di Konoha.

Nel capitolo 72 della serie scritta da Masashi Kishimoto e illustrata da Mikio Ikemoto, Amado, Eida e Daemon tenteranno di tornare al Villaggio della Foglia, dove lo scienziato ha promesso agli ex antagonisti di fornire spiegazioni su Kawaki e sulle sue vere intenzioni.

Sulla rivista mensile di Shueisha VJUMP, dove l’opera è serializzata, è stata pubblicata una breve anteprima testuale del prossimo capitolo che ci anticipa a grandi linee quanto accadrà. “La banda di Code si è separata! Amado e gli altri fanno ritorno a Konoha”, recita la didascalia.

Tuttavia, senza più i Claw Marks di Code, il trio capeggiato da Amado troverà non poche difficoltà nel raggiungere la Foglia. La distanza tra il nascondiglio segreto di Code e il Villaggio della Foglia non è nota, e potrebbero volerci parecchi giorni di viaggio. La verità verrà a galla con l’uscita di Boruto 72, in arrivo il 19 agosto dopo un mese di pausa estiva.