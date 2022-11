Anteprima per Chainsaw Man 1x06, in trappola: la missione della Quarta Divisione

Il debutto dell'adattamento di Chainsaw Man è stato accolto con grande clamore. Terminate le presentazioni, l'anime si addentra ora nella missione principale. Denji ha l'obiettivo di cercare e sconfiggere il Diavolo Pistola. Tuttavia, la Quarta Divisione è finita in trappola.

In Chainsaw Man 1x05 Denji ha trovato una nuova ragione di vita. Insoddisfatto dopo aver palpato i seni di Power, il protagonista riceve da Makima la promessa di poter esprimere qualsiasi desiderio lui voglia. In cambio, tuttavia, dovrà uccidere il Diavolo Pistola, un misterioso nemici che apparve per soli cinque minuti e che in quel breve lasso di tempo uccise oltre un milione di persone.

La Quarta Divisione dei Devil Hunters della Pubblica Sicurezza di Tokyo è partita in missione alla ricerca dei frammenti del corpo del Diavolo Pistola. Raccogliendo abbastanza parti del diavolo, come un magnete questi proveranno a ricongiungersi al corpo principale.

Guidati da Aki, Denji, Power, Himeno, Hirokazu e Kobeni finiscono in trappola in un motel occulto. I cacciatori di diavoli sono bloccati tra l'ottavo e il nono piano della struttura. Un diavolo li ha rinchiusi in una speciale maledizione da cui pare non ci sia via d'uscita.

In Chainsaw Man 1x06 i protagonisti dovranno cercare di fuggire, altrimenti morirebbero presto di stenti. Il luogo è tuttavia anche infestato. Comincerà dunque un nuovo combattimento in cui Denji dovrà spezzare le catene della prigionia. Il sesto episodio dell'anime di Chainsaw Man debutterà il 15 novembre in simulcast streaming su Crunchyroll. Vi lasciamo ai dettagli sulla produzione di Chainsaw Man di Studio MAPPA.