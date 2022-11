Anteprima per Chainsaw Man 1x08: il viaggio di Makima

Nonostante le difficoltà, la prima missione ufficiale della Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza si è rivelata un successo. Chiave per la buona riuscita dell'operazione è stata la follia di Denji, che da solo è riuscito ad ammazzare un pericoloso diavolo. Cosa succederà nel prossimo episodio di Chainsaw Man?

In Chainsaw Man 1x07 Denji ha ucciso il Diavolo dell'Eternità, salvato i suoi compagni di squadra, che erano finiti nella prigionia dell'antagonista, e recuperato un frammento del Diavolo Pistola. Individuare la posizione del vero nemico dei cacciatori di diavoli è però ancora impossibile e la Quarta Divisione dovrà lavorare sodo per cercare altri frammenti.

A causa dei problemi sorti nell'ultima missione, Himeno ha organizzato una bevuta tra colleghi. Tuttavia, questa festicciola tra cacciatori di diavoli, a cui ha partecipato anche Makima, si è rivelata un incubo per Denji.

Il ragazzo ha ottenuto la ricompensa che tanto desiderava da Himeno. Il suo primo bacio in bocca con la lingua ha però il sapore del vomito. Difatti, ubriaca marcia, mentre baciava Denji Himeno gli ha rigurgitato in bocca. Scosso dall'accaduto, Denji viene trasportato via. Al suo risveglio si ritrova nella camera da letto di Himeno, la quale gli chiede di fare sesso. Come risponderà Denji, vista la sua ossessione? A causa di questi eventi Himeno è la più odiata di Chainsaw Man.

In Chainsaw Man 1x08 Makima si allontanerà da Tokyo. Come affermato da Aki e Himeno, Makima è solita muoversi spesso e volentieri per tutto il Giappone e si è trattenuta a Tokyo solamente per restare vicina a Denji. Ora però dovrà spostarsi a Kyoto, ma pare che ci sarà qualche problema nel corso del viaggio.