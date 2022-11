Anteprima e immagini per Chainsaw Man 1x07: la rivoltante ricompensa di Denji

Dopo essere stato arruolato nella Squadra 4 della Pubblica Sicurezza e aver fatto la conoscenza dei suoi compagni di squadra, Denji è pronto per la sua missione principale. Il protagonista di Chainsaw Man è sulle tracce del Diavolo Pistola, che ha giurato di uccidere per ottenere in cambio tutto ciò che desidera.

In Chainsaw Man 1x05 è cominciata la caccia. Aki, Himeno, Denji, Power, Kobeni e Arai sono alla ricerca dei frammenti del Diavolo Pistola e uno di questi viene individuato all'interno di un motel. Prima di entrare e cominciare la missione, Himeno lancia una sfida: chi per primo troverà l'oggetto ricercato verrà da lei baciato con la lingua. Denji è ovviamente entusiasta all'idea di ricevere un premio così lussurioso.

Nel sesto episodio di Chainsaw Man i protagonisti finiscono tuttavia nella trappola del Diavolo dell'Eternità, che li ha relegati all'ottavo piano della struttura e bloccato il tempo. Non arriveranno dunque rinforzi e senza alcuna via d'uscita i cacciatori sono destinati a morire di stenti. Prima che ciò accada, tuttavia, Kobeni e Arai escono di senno e provano a uccidere Denji, così da suggellare il patto offerto dal diavolo.

In difesa di Denji si è schierato Aki, il quale in lui vede l'unico essere in grado di aiutarlo a uccidere il Diavolo Pistola. Tuttavia, stanco della situazione, il protagonista decide di trasformarsi e lanciarsi nelle fauci del nemico.

In Chainsaw Man 1x07 Denji ingaggerà una frenetica battaglia con il Diavolo dell'Eternità. Il risultato è incerto, ma nell'immagine in anteprima in calce all'articolo lo vediamo riscuotere la ricompensa di Himeno. Il suo primo bacio con la lingua si rivelerà tuttavia un vero e proprio disgustoso incubo.