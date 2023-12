Anteprima per Jujutsu Kaisen 2x20, come reagirà Yuji a QUELL'addio?

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è sempre più vicina alla conclusione. L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya ci ha regalato tante emozioni e momenti drammatici, ma i fan ora si domandano cosa attende ai nostri protagonisti. Di seguito trovate l'anteprima dell'episodio 20, ma occhio agli spoiler su JJK!

L'episodio 19 di Jujutsu Kaisen 2 ha detto addio a Nobara Kugisaki, la talentuosa strega della Tokyo Metropolitan Jujutsu High. Il potente spirito maledetto Mahito le ha sferrato un attacco impossibile da schivare. Nobara è stata colpita a un occhio e, purtroppo, ha perso la vita davanti agli occhi di Yuji Itadori.

Ora che sia Kento Nanami che Nobara sono morti sotto gli occhi di Yuji, come reagirà il giovane stregone a queste due strazianti perdite? E inoltre, come continuerà la sua battaglia contro Mahito? L'anteprima dell'episodio 20, che vi abbiamo lasciato in cima a questa notizia, mostra brevemente quello che succederà nella prossima puntata dell'anime. A quanto pare, Yuji resterà assolutamente traumatizzato dalla perdita di Nobara.

L'episodio 20 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen uscirà giovedì 7 dicembre, come da calendario, su Crunchyroll. La puntata si intitola "Giusto e sbagliato 3" e verrà pubblicata sulla piattaforma streaming con sottotitoli in italiano. Vi lasciamo con questo cosplay di Nobara Kugisaki di Jujutsu Kaisen in tutta la sua follia in una delle scene più iconiche della prima stagione dell'anime.