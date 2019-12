Anteprima per My Hero Academia 4x12, Mirio passa la battaglia a Izuku

L'operato di un eroe non è soltanto combattere i criminali, ma anche portare in salvo le vittime. Izuku e Mirio si sono visti soffiare quest'ultima occasione in My Hero Academia stagione 4, quando Eri, spaventata da Overhaul, è tornata con lui nel vicolo pur sapendo a cosa andava incontro. Ma ora la situazione è nettamente diversa.

My Hero Academia 4x11 ha debuttato stasera, col titolo "Lemillion", incentrato sull'operato di Mirio Togata in questa folle corsa verso Chisaki ed Eri. Lo studente della Yuei ha approcciato i quattro nemici con uno spirito e un ardore incredibili, mettendoli al tappeto uno dopo l'altro fino a mettere in seria difficoltà anche il capo della Yakuza.

Dopo essere stato colpito dal proiettile che ha annullato il suo quirk, però, Togata ha iniziato a trovarsi in difficoltà fino a ricevere ferite gravi dopo alcuni minuti di scontro. I secondi finali di My Hero Academia episodio 11 però fanno capire che adesso la palla passa al protagonista Izuku Midoriya.

Come segnalato anche dall'anteprima, My Hero Academia episodio 12 vedrà Deku affrontare Chisaki in un nuovo duello mortale. Il leader della Yakuza, sotto pressione, sarà costretto a utilizzare il suo quirk in modo diverso dal solito, mettendo tutti in crisi. Intitolato "Un'invisibile speranza", My Hero Academia 4x12 arriverà su VVVVid il 4 gennaio 2020.