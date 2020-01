Anteprima di My Hero Academia 4x13: Izuku combatterà al 100%?

L'arco dello Shie Hassaikai sta per terminare, portando a compimento la prima fase della stagione 4 di My Hero Academia. Ma prima di salutare questa storia per tornare a scuola è necessario fare i conti col boss Kai Chisaki, conosciuto anche come Overhaul. Prima Mirio e poi Deku si sono confrontati con lui, portando lo scontro ad alti livelli.

Stasera su VVVVid è stato trasmesso My Hero Academia 4x12, episodio che ha visto Mirio in difficoltà soccorso da Deku, Eraserhead e Sir Nighteye. Lo scontro non si è volto a favore dei protagonisti e la piccola Eri, psicologicamente provata, sta tornando dallo yakuza per evitare che altre persone si facciano del male.

Ma l'interruzione del team che stava combattendo in superficie sembra aver dato un'ulteriore scossa alla battaglia. Nell'anteprima a fine episodio di My Hero Academia vediamo gli avvenimenti che ci accompagneranno la prossima settimana. Deku reagisce alla fuga di Overhaul che sta portando con sé la bambina; quest'ultima però sta reggendo ancora il mantello rosso di Mirio, mostrando che ha ancora speranza per un futuro migliore.

My Hero Academia 4x13 si intitola "L'infinito 100%" e fa intuire che Deku combatterà al massimo delle sue forze con Chisaki. Il destino visto da Nighteye avrà un seguito?