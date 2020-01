Anteprima per My Hero Academia 4x15: che realtà ci sarà per gli eroi dopo la battaglia?

Lasciarsi indietro avvenimenti importanti non è mai semplice, e tutto ciò che Deku, Uraraka, Kirishima e Asui hanno incontrato in quest'ultima saga li ha toccati nel profondo. My Hero Academia stagione 4 ha raccontato per diverse settimane una fase che ora è giunta a conclusione, con i protagonisti che devono proseguire nel loro futuro.

La lotta con Overhaul è un ricordo del passato per i giovani eroi, ma c'è chi la vede ancora come un presente. L'anteprima di My Hero Academia 4x15 che è stata inserita alla fine dell'odierno episodio ci svela cosa dovranno sopportare i ragazzi.

Il titolo è "Braci quiescenti" e riprende in parte il capitolo 163 del manga. Tornati a scuola, i quattro che hanno affrontato l'arduo tirocinio vengono accolti dai loro compagni di classe, preoccupati per la situazione. Mentre sembrano non avere ferite esterne, tutti si rintanano nella loro stanza incapaci di sostenere le ferite psicologiche sostenute con la morte di Sir Nighteye e l'eliminazione del quirk di Mirio Togata.

Proprio Togata è protagonista di una scena durante un discorso tra lui e Midoriya, in cui All Might evita di intromettersi. E la League of Villain è ancora in azione, facendo tornare sul palcoscenico anche l'eroe Gran Torino insieme a Tsukauchi, l'amico poliziotto di All Might. Come proseguirà My Hero Academia d'ora in poi? L'episodio 15 della stagione 4 arriverà su VVVVid con sottotitoli in italiano sabato 25 gennaio alle ore 20:00.