Nell'anteprima di My Hero Academia 4x16, Bakugo e Todoroki tornano protagonisti

My Hero Academia stagione 4 ha visto il primo tirocinio dei giovani aspiranti eroi della 1-A. Tra questi spiccava naturalmente il protagonista Izuku Midoriya, affiancato dai compagni di classe Kirishima, Tsuyu e Uraraka. Tutti gli studenti avevano preso comunque parte ad altri tirocini, tutti tranne due: Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki.

Come ricorderete, i due ebbero diversi problemi durante l'esame per l'ottenimento della licenza provvisoria da eroe. Chi per un pessimo temperamento chi per l'incapacità di agire correttamente, i due giovani protagonisti di My Hero Academia sono stati obbligati a seguire delle lezioni di riparazione, non permettendogli quindi di apparire nell'arco narrativo appena conclusosi.

My Hero Academia 4 ha però terminato questa fase ed è giunto quindi il momento di vedere a che punto sono questi due studenti. Mentre tutti si riprendono, loro due affronteranno un'ulteriore prova in My Hero Academia 4x16, di cui potete vedere l'anteprima in alto alla notizia. In modo del tutto imprevisto, la sfida che Bakugo e Todoroki devono affrontare prevede il relazionarsi con alcuni bambini. Alla lezione non ci sono solo loro due, ma anche Camie e Yoarashi.

L'episodio di My Hero Academia si intitolerà "Conquistate i cuori dei bambini" e sarà disponibile su VVVVID sabato primo febbraio alle ore 20:00, dando inizio alla nuova fase dell'anime alla Yuei.