Anteprima di My Hero Academia 4x18: arco nuovo, nemici nuovi

Archiviato l'episodio 17 di My Hero Academia, gli studenti sono tornati alla Yuei. Bakugo e Todoroki sembrano aver fatto passi in avanti verso il loro desiderio di diventare eroi professionisti, avendo superato la lezione supplementare anche se non senza qualche difficoltà. Ma è giunto il momento dell'anime di lanciarsi nel festival culturale.

Il festival culturale è il nuovo arco di My Hero Academia stagione 4, anticipato già qualche settimana fa con la conclusione dell'arco di Overhaul. Archiviato quindi il miniarco che ha visto Bakugo e Todoroki protagonisti, è ora che l'episodio 18 ci presenti le nuove dinamiche.

L'anteprima di My Hero Academia 4x18 è stata presentata in occasione del termine della puntata di questa settimana. I ragazzi del liceo Yuei si preparano a quel festival che fa da contraltare a quello sportivo e stavolta dovranno decidere di mettersi un po' in disparte per lasciare più spazio ai propri colleghi. Mentre decidono che genere di esibizione fare, la polizia inizia a preoccuparsi per un nuovo criminale, un uomo anziano che carica video in streaming per mostrare a tutti le proprie malefatte.

My Hero Academia 4x18 si intitolerà "Il Festival Culturale" e sarà disponibile su VVVVID a partire da sabato 15 febbraio alle ore 20:00 con sottotitoli in italiano.