Anteprima di My Hero Academia 4x22: l'amore vince davvero su tutto?

Ad ogni settimana che passa, si avvicina sempre di più il finale di stagione di My Hero Academia 4. Gli episodi del sabato lasceranno infatti il posto a nuovi anime con l'approcciarsi della stagione primaverile, ma i protagonisti dell'opera hanno ancora qualcosa da raccontare prima del termine.

In My Hero Academia 4x21, Deku ha deciso di occuparsi della corda necessaria per lo spettacolo della 1-A e di andarla a prendere la mattina del Festival. Tuttavia non poteva prevedere di imbattersi in Gentle Criminal e nella sua aiutante La Brava proprio pochi minuti prima dell'inizio dell'evento. Per riuscire a regalare un sorriso a tutti, specialmente alla piccola Eri, deve fermarlo subito.

Nell'anteprima di My Hero Academia 4x22 che potete vedere nel video in alto alla notizia o alla fine dell'episodio presente su VVVVID vediamo Deku consapevole di questo obbligo: deve fare in modo di non allertare la sicurezza della Yuei che finirebbe per annullare il Festival Culturale. Per questo deve fare sfoggio di tutte le abilità che possiede più una mossa che ha sviluppato di recente. Ma Gentle Criminal e La Brava sembrano avere ancora un asso nella manica a disposizione che potrebbe ribaltare il destino del protagonista. Non perdetevi l'episodio di sabato 14 marzo, intitolato "L'apertura del Festival Culturale".